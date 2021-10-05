Дмитрий Бушуев |

Обновл. 5 Окт 2021 |

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Терминал — очень мощный инструмент Linux. Среди всего множества команд и скриптов существуют такие команды, которые хоть и не могут похвастаться своей практичностью, но настроение поднять могут. В этой статье мы рассмотрим 20 забавных команд Linux.

Команда sl

Команда sl (сокр. от «steam locomotive») очень похожа на команду ls , поэтому её часто вызывают по ошибке. Исходя из того, насколько скучными являются визуальные эффекты терминала, разнообразить его вы можете с помощью движущегося локомотива, который вызывается данной командой.

Сначала нужно установить sl:

$ sudo apt install sl

А затем можно использовать:

$ sl





Команда cmatrix

Если вы видели голливудский фильм «Матрица», то сразу поймете, что делает данная команда.

Сначала нужно установить cmatrix :

$ sudo apt install cmatrix

А затем можно использовать:

$ cmatrix





Команда asciiquarium

Как насчет того, чтобы заиметь свой собственный аквариум прямо в терминале?

Сначала нужно установить asciiquarium :

$ sudo apt update

$ sudo apt install snapd

$ systemctl enable snapd.service

$ systemctl start snapd.service

$ sudo snap install core

$ sudo snap install asciiquarium

А затем можно использовать:

$ snap run asciiquarium





Команда oneko

Команда oneko добавляет на экран терминала котёнка, который будет следовать за вашим курсором.

Сначала нужно установить oneko :

$ sudo apt install oneko

А затем можно использовать:

$ oneko





Команда aafire

Вы когда-нибудь задумывались, как будет выглядеть огонь на черном фоне терминала? Благодаря команде aafire вы сможете это увидеть.

Сначала нужно установить aafire :

$ sudo apt install libaa-bin

А затем можно использовать:

$ aafire





Команда cowsay

Команда cowsay выводит в консоль изображение коровы в ASCII-формате, которая произносит фразу, переданную вами в качестве параметра.

Сначала нужно установить cowsay :

$ sudo apt install cowsay

А затем можно использовать:

$ cowsay [текст]

Если же вам больше нравятся пони, то обратите внимание на пакет ponysay , который устанавливается следующим образом:

$ sudo apt update

$ sudo apt install snapd

$ systemctl enable snapd.service

$ systemctl start snapd.service

$ sudo snap install core

$ sudo snap install ponysay

Запуск:

$ snap run ponysay [текст]





Команда cowthink

Эта команда похожа на команду cowsay , с той лишь разницей, что вывод отображается в виде мысли. Чтобы использовать эту команду, просто введите:

$ cowthink [строка]

Например:

$ cowthink Hmm, I know kung-fu





Команда espeak

Если вы устали слышать повседневные голоса вокруг вас, то команда espeak может стать вашим спасением. Вы можете слушать голос вашего компьютера, установив espeak :

$ sudo apt install espeak

Затем в лапках вы можете напечатать текст, который хотели бы, чтобы озвучил ваш компьютер:

$ espeak "Hello from Ravesli.com"

Как вам голос вашего компьютера?



Команда figlet

Команда figlet преобразует любую заданную строку в её ASCII-представление. По умолчанию, данная команда поставляется с набором шрифтов, располагающихся по адресу /usr/share/figlet/fonts/, но вы можете использовать и свои собственные шрифты.

Сначала нужно установить figlet :

$ sudo apt install figlet

Если хотите использовать свой шрифт:

$ figlet [-f путь_к_шрифту] [строка]

Пример:

$ figlet Ravesli.com





Команда banner

С помощью данной команды вы можете отобразить текст в формате большого баннера.

Сначала нужно установить banner :

$ sudo apt install sysvbanner

А затем можно использовать:

$ banner [строка]





Команда aview

Как насчет просмотра изображений в ASCII-формате прямо в терминале?

Сначала нужно установить aview :

$ sudo apt install aview

А затем можно использовать:

$ asciiview [путь_к_картинке]





Команда yes

Очень своеобразная команда, обладающая только одной способностью: бесконечно повторять строку-аргумент до тех пор, пока процесс не будет «убит»:

$ yes [строка]

Не забудьте нажать Ctrl+C, чтобы остановить вывод, иначе он будет работать вечно.

Хотя данная команда может показаться бесполезной, но она очень удобна, когда вы запускаете скрипты, ожидающие от вас ввода «Да/Нет». Например, следующая команда будет каждый раз выдавать y , когда скрипт запросит от вас y/n :

$ yes y [путь_к_скрипту]



Команда fortune

Команда fortune отображает случайную цитату в духе печенья с предсказанием.

Сначала нужно установить fortune :

$ sudo apt install fortune

А затем можно использовать (опция -s применятся для ограничения выводимых предложений):

$ fortune [-s]





Команда rig

Команда rig каждый раз генерирует случайное имя и адрес.

Сначала нужно установить rig :

$ sudo apt install rig

А затем можно использовать:

$ rig





Команда rev

Эта команда инвертирует любую введенную вами информацию. Например, если напечатать Ravesli.com , то программа выдаст moc.ilsevaR :

$ rev

Ravesli.com

Выход из интерактивного режима осуществляется с помощью сочетания клавиш Ctrl+C. Команду rev также можно использовать для инвертирования файла:

$ rev [путь_к_файлу]



Команда factor

Команда factor разбивает заданное число на простые множители:

$ factor [число]





Команда time cat

На самом деле это две команды, применяемые вместе: time и cat . Вы можете использовать их в качестве встроенного таймера. Он будет работать в фоновом режиме до тех пор, пока вы его не остановите, а затем сообщит о времени, прошедшем между началом и окончанием его процесса.

Запуск:

$ time cat





Команда ncal

Команда ncal — это небольшая утилита-календарь. Для её установки, введите команду:

$ sudo apt install ncal

Получить доступ к календарю:

$ ncal

При этом будет отображаться текущий месяц. Однако вы можете выбрать точный год и даже месяц, указав дату в качестве аргумента, например:

$ ncal 08 1996

Опция -J задает формат Юлианского календаря:

$ ncal -J 09 2021

Также можно посмотреть количество прошедших дней, начиная с 1 января:

$ ncal -j 09 2021





Команда w

Насколько мне известно, команда w является самой короткой командой, которая входит в стандартную поставку любого дистрибутива Linux. Команда w позволяет просматривать информацию о текущих пользователях: их имя, время входа в систему и т.д.





«Бомбическая» команда

Данная «бомбическая» команда будет экспоненциально запускать свои копии до тех пор, пока не исчерпаются все системные ресурсы и система не зависнет.

Перед тем, как попробовать мощь данной команды, сохраните и закройте все другие программы и файлы, и только после этого введите в терминале:

# :(){ :|:& }:

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