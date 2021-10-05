Терминал — очень мощный инструмент Linux. Среди всего множества команд и скриптов существуют такие команды, которые хоть и не могут похвастаться своей практичностью, но настроение поднять могут. В этой статье мы рассмотрим 20 забавных команд Linux.
Команда sl
Команда sl (сокр. от «steam locomotive») очень похожа на команду
ls, поэтому её часто вызывают по ошибке. Исходя из того, насколько скучными являются визуальные эффекты терминала, разнообразить его вы можете с помощью движущегося локомотива, который вызывается данной командой.
Сначала нужно установить sl:
$ sudo apt install sl
А затем можно использовать:
$ sl
Команда cmatrix
Если вы видели голливудский фильм «Матрица», то сразу поймете, что делает данная команда.
Сначала нужно установить
cmatrix:
$ sudo apt install cmatrix
А затем можно использовать:
$ cmatrix
Команда asciiquarium
Как насчет того, чтобы заиметь свой собственный аквариум прямо в терминале?
Сначала нужно установить
asciiquarium:
$ sudo apt update
$ sudo apt install snapd
$ systemctl enable snapd.service
$ systemctl start snapd.service
$ sudo snap install core
$ sudo snap install asciiquarium
А затем можно использовать:
$ snap run asciiquarium
Команда oneko
Команда oneko добавляет на экран терминала котёнка, который будет следовать за вашим курсором.
Сначала нужно установить
oneko:
$ sudo apt install oneko
А затем можно использовать:
$ oneko
Команда aafire
Вы когда-нибудь задумывались, как будет выглядеть огонь на черном фоне терминала? Благодаря команде
aafire вы сможете это увидеть.
Сначала нужно установить
aafire:
$ sudo apt install libaa-bin
А затем можно использовать:
$ aafire
Команда cowsay
Команда cowsay выводит в консоль изображение коровы в ASCII-формате, которая произносит фразу, переданную вами в качестве параметра.
Сначала нужно установить
cowsay:
$ sudo apt install cowsay
А затем можно использовать:
$ cowsay [текст]
Если же вам больше нравятся пони, то обратите внимание на пакет
ponysay, который устанавливается следующим образом:
$ sudo apt update
$ sudo apt install snapd
$ systemctl enable snapd.service
$ systemctl start snapd.service
$ sudo snap install core
$ sudo snap install ponysay
Запуск:
$ snap run ponysay [текст]
Команда cowthink
Эта команда похожа на команду
cowsay, с той лишь разницей, что вывод отображается в виде мысли. Чтобы использовать эту команду, просто введите:
$ cowthink [строка]
Например:
$ cowthink Hmm, I know kung-fu
Команда espeak
Если вы устали слышать повседневные голоса вокруг вас, то команда
espeak может стать вашим спасением. Вы можете слушать голос вашего компьютера, установив
espeak:
$ sudo apt install espeak
Затем в лапках вы можете напечатать текст, который хотели бы, чтобы озвучил ваш компьютер:
$ espeak "Hello from Ravesli.com"
Как вам голос вашего компьютера?
Команда figlet
Команда figlet преобразует любую заданную строку в её ASCII-представление. По умолчанию, данная команда поставляется с набором шрифтов, располагающихся по адресу /usr/share/figlet/fonts/, но вы можете использовать и свои собственные шрифты.
Сначала нужно установить
figlet:
$ sudo apt install figlet
Если хотите использовать свой шрифт:
$ figlet [-f путь_к_шрифту] [строка]
Пример:
$ figlet Ravesli.com
Команда banner
С помощью данной команды вы можете отобразить текст в формате большого баннера.
Сначала нужно установить
banner:
$ sudo apt install sysvbanner
А затем можно использовать:
$ banner [строка]
Команда aview
Как насчет просмотра изображений в ASCII-формате прямо в терминале?
Сначала нужно установить
aview:
$ sudo apt install aview
А затем можно использовать:
$ asciiview [путь_к_картинке]
Команда yes
Очень своеобразная команда, обладающая только одной способностью: бесконечно повторять строку-аргумент до тех пор, пока процесс не будет «убит»:
$ yes [строка]
Не забудьте нажать Ctrl+C, чтобы остановить вывод, иначе он будет работать вечно.
Хотя данная команда может показаться бесполезной, но она очень удобна, когда вы запускаете скрипты, ожидающие от вас ввода «Да/Нет». Например, следующая команда будет каждый раз выдавать
y, когда скрипт запросит от вас
y/n:
Команда fortune
Команда fortune отображает случайную цитату в духе печенья с предсказанием.
Сначала нужно установить
fortune:
$ sudo apt install fortune
А затем можно использовать (опция
-s применятся для ограничения выводимых предложений):
$ fortune [-s]
Команда rig
Команда rig каждый раз генерирует случайное имя и адрес.
Сначала нужно установить
rig:
$ sudo apt install rig
А затем можно использовать:
$ rig
Команда rev
Эта команда инвертирует любую введенную вами информацию. Например, если напечатать
Ravesli.com, то программа выдаст
moc.ilsevaR:
$ rev
Ravesli.com
Выход из интерактивного режима осуществляется с помощью сочетания клавиш Ctrl+C. Команду
rev также можно использовать для инвертирования файла:
Команда factor
Команда factor разбивает заданное число на простые множители:
$ factor [число]
Команда time cat
На самом деле это две команды, применяемые вместе:
time и
cat. Вы можете использовать их в качестве встроенного таймера. Он будет работать в фоновом режиме до тех пор, пока вы его не остановите, а затем сообщит о времени, прошедшем между началом и окончанием его процесса.
Запуск:
$ time cat
Команда ncal
Команда ncal — это небольшая утилита-календарь. Для её установки, введите команду:
$ sudo apt install ncal
Получить доступ к календарю:
$ ncal
При этом будет отображаться текущий месяц. Однако вы можете выбрать точный год и даже месяц, указав дату в качестве аргумента, например:
$ ncal 08 1996
Опция
-J задает формат Юлианского календаря:
$ ncal -J 09 2021
Также можно посмотреть количество прошедших дней, начиная с 1 января:
$ ncal -j 09 2021
Команда w
Насколько мне известно, команда
w является самой короткой командой, которая входит в стандартную поставку любого дистрибутива Linux. Команда
w позволяет просматривать информацию о текущих пользователях: их имя, время входа в систему и т.д.
«Бомбическая» команда
Данная «бомбическая» команда будет экспоненциально запускать свои копии до тех пор, пока не исчерпаются все системные ресурсы и система не зависнет.
Перед тем, как попробовать мощь данной команды, сохраните и закройте все другие программы и файлы, и только после этого введите в терминале:
# :(){ :|:& }: