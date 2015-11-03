Вывод похожих записей на WordPress без плагинов

Юрий |

Обновл. 31 Июл 2019 |

14310

Похожие записи — это блок с 3-5 постами с миниатюрами одной рубрики или одних меток, который обычно размещается после статьи.

Теория

Плюсы вывода похожих записей:

дополнительная перелинковка статей;

+ к внутренней оптимизации сайта;

продлевает время пребывания посетителей на сайте;

хорошо смотрится;

полезно для посетителей.

Два способа, как это сделать:

с помощью плагина;

собственными ручками.

Я против использования лишних плагинов, так как они создают дополнительную ненужную нагрузку на сервер, что напрямую влияет на скорость загрузки сайта. Второй же способ хоть и тоже будет создавать нагрузку, но не в таких размерах и потребует от вас всего лишь раз уделить немного времени и усилий, чтобы в дальнейшем сэкономить время, нервы, и, возможно, деньги. Стоит отметить, что ничего сложного здесь нет — весь код давно уже написан/переписан, вам нужно просто вставить готовый код, при желании, можно подредактировать под себя.

Вывод похожих записей может быть:

по меткам;

по рубрикам.

Я предпочитаю вывод по рубрикам. Если честно, я вообще не пользуюсь метками и на других сайтах никогда их не использовал, но это сугубо моё мнение. Я покажу два варианта (по рубрикам и по меткам).



Вывод похожих записей по рубрикам

Выберите место, где хотите разместить блок похожих записей и вставьте следующий код. Для тех, кто использует WordPress: код нужно вставлять в файл single.php после div -а с текстом статьи или после строчки <?php the_content(); ?> . В принципе, можете вставлять куда хотите — работать будет в любом случае.

<div class="poxojie_zapisi"> <?php $categories = get_the_category($post->ID); if ($categories) { $category_ids = array(); foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id; $args=array( 'category__in' => $category_ids, 'post__not_in' => array($post->ID), 'showposts'=>5, 'orderby'=>rand, 'caller_get_posts'=>1); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ) { echo '<h3>Похожие записи:</h3>'; echo '<ul>'; while ($my_query->have_posts()) { $my_query->the_post(); ?> <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"> <?php the_post_thumbnail(); ?><br /><?php the_title(); ?></a></li> <?php } echo '</ul>'; } wp_reset_query(); } ?> </div> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 < div class = "poxojie_zapisi" > <?php $categories = get_the_category ( $post -> ID ) ; if ( $categories ) { $category_ids = array ( ) ; foreach ( $categories as $individual_category ) $category_ids [ ] = $individual_category -> term_id ; $args = array ( 'category__in' = > $category_ids , 'post__not_in' = > array ( $post -> ID ) , 'showposts' = > 5 , 'orderby' = > rand , 'caller_get_posts' = > 1 ) ; $my_query = new wp_query ( $args ) ; if ( $my_query -> have_posts ( ) ) { echo '<h3>Похожие записи:</h3>' ; echo '<ul>' ; while ( $my_query -> have_posts ( ) ) { $my_query -> the_post ( ) ; ?> < li > < a href = " <?php the_permalink ( ) ?> " rel = "bookmark" title = " <?php the_title ( ) ; ?> " > <?php the_post_thumbnail ( ) ; ?> < br / > <?php the_title ( ) ; ?> < / a > < / li > <?php } echo '</ul>' ; } wp_reset_query ( ) ; } ?> < / div >

Теперь разберём самое главное:

строка №8: 'category__in' = > $category_ids — указываем, что вывод осуществляется по рубрикам (категориям);

строка №10: 'showposts' => 5 — указываем количество постов, которые хотим выводить;

строка №11: 'orderby' => rand — выводим записи в случайном порядке (рандомно). Если убрать эту строчку, то записи будут выводиться по дате опубликования (первые — самые новые статьи);

строка №12: 'caller_get_posts' => 1 — отменяем повторение одинаковых постов. Например, если вы указали 'showposts'=> 5 , а сайт ещё молодой и мало статей, то они могут повторяться по несколько раз в блоке. Чтобы это не происходило, нужна эта строчка;

строка №15: echo '<h3>Похожие записи:</h3>' — указываем заголовок блока: «Похожие статьи», «Может быть интересно», «По теме» или что-нибудь в этом роде.

Вывод похожих записей по меткам

Всё так же: выбираем место — вставляем код.

<div class="poxojie_zapisi"> <h3>Похожие записи:</h3> <?php $tags = wp_get_post_tags($post->ID); if ($tags) { $tag_ids = array(); foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id; $args=array( 'tag__in' => $tag_ids, 'orderby'=>rand, 'caller_get_posts'=>1, 'post__not_in' => array($post->ID), 'showposts'=>5 ); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ) { echo '<ul>'; while ($my_query->have_posts()) { $my_query->the_post(); ?> <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"> <?php the_post_thumbnail(); ?><br /><?php the_title(); ?></a></li> <?php } echo '</ul>'; } wp_reset_query(); } ?></div> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 < div class = "poxojie_zapisi" > < h3 > Похожие записи : < / h3 > <?php $tags = wp_get_post_tags ( $post -> ID ) ; if ( $tags ) { $tag_ids = array ( ) ; foreach ( $tags as $individual_tag ) $tag_ids [ ] = $individual_tag -> term_id ; $args = array ( 'tag__in' = > $tag_ids , 'orderby' = > rand , 'caller_get_posts' = > 1 , 'post__not_in' = > array ( $post -> ID ) , 'showposts' = > 5 ) ; $my_query = new wp_query ( $args ) ; if ( $my_query -> have_posts ( ) ) { echo '<ul>' ; while ( $my_query -> have_posts ( ) ) { $my_query -> the_post ( ) ; ?> < li > < a href = " <?php the_permalink ( ) ?> " rel = "bookmark" title = " <?php the_title ( ) ; ?> " > <?php the_post_thumbnail ( ) ; ?> < br / > <?php the_title ( ) ; ?> < / a > < / li > <?php } echo '</ul>' ; } wp_reset_query ( ) ; } ?> < / div >

Самое главное:

строка №2: <h3>Похожие записи:</h3> — заголовок блока;

строка №8: 'tag__in' = > $tag_ids — вывод осуществляется по тегам (меткам);

строка №9: 'orderby' = > rand — рандомный порядок вывода постов;

строка №10: 'caller_get_posts' = > 1 — отменяем повторение одинаковых статей;

строка №12: 'showposts' = > 5 — указываем количество записей для вывода.

Оформление

Добавим немного красок. Этот код нужно вставлять в файл style.css.

.poxojie_zapisi h3 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0px; } .poxojie_zapisi ul { list-style-type: none; display: inline-block; margin-top: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; } .poxojie_zapisi li { margin-top: 20px; margin-left: 0px; width: 200px; margin-right: 30px; float: left; } .poxojie_zapisi li img{ width: 200px; height: 150px; margin-bottom: 5px; } .poxojie_zapisi li a { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: black; font-weight: bold; -webkit-transition: all .2s ease-in-out; -moz-transition: all .2s ease-in-out; -o-transition: all .2s ease-in-out; transition: all .2s ease-in-out; } .poxojie_zapisi li a:hover { color: #1abc9c; } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . poxojie_zapisi h3 { font - family : Arial , Helvetica , sans - serif ; margin - bottom : 0px ; } . poxojie_zapisi ul { list - style - type : none ; display : inline - block ; margin - top : 0px ; margin - left : 0px ; padding : 0px ; } . poxojie_zapisi li { margin - top : 20px ; margin - left : 0px ; width : 200px ; margin - right : 30px ; float : left ; } . poxojie_zapisi li img { width : 200px ; height : 150px ; margin - bottom : 5px ; } . poxojie_zapisi li a { font - family : Arial , Helvetica , sans - serif ; text - decoration : none ; color : black ; font - weight : bold ; - webkit - transition : all . 2s ease - in - out ; - moz - transition : all . 2s ease - in - out ; - o - transition : all . 2s ease - in - out ; transition : all . 2s ease - in - out ; } . poxojie_zapisi li a : hover { color : #1abc9c; }

Готово!

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