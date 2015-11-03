Вывод похожих записей на WordPress без плагинов

Похожие записи — это блок с 3-5 постами с миниатюрами одной рубрики или одних меток, который обычно размещается после статьи.
Теория
Плюсы вывода похожих записей:
дополнительная перелинковка статей;
+ к внутренней оптимизации сайта;
продлевает время пребывания посетителей на сайте;
хорошо смотрится;
полезно для посетителей.
Два способа, как это сделать:
с помощью плагина;
собственными ручками.
Я против использования лишних плагинов, так как они создают дополнительную ненужную нагрузку на сервер, что напрямую влияет на скорость загрузки сайта. Второй же способ хоть и тоже будет создавать нагрузку, но не в таких размерах и потребует от вас всего лишь раз уделить немного времени и усилий, чтобы в дальнейшем сэкономить время, нервы, и, возможно, деньги. Стоит отметить, что ничего сложного здесь нет — весь код давно уже написан/переписан, вам нужно просто вставить готовый код, при желании, можно подредактировать под себя.
Вывод похожих записей может быть:
по меткам;
по рубрикам.
Я предпочитаю вывод по рубрикам. Если честно, я вообще не пользуюсь метками и на других сайтах никогда их не использовал, но это сугубо моё мнение. Я покажу два варианта (по рубрикам и по меткам).
Вывод похожих записей по рубрикам
Выберите место, где хотите разместить блок похожих записей и вставьте следующий код. Для тех, кто использует WordPress: код нужно вставлять в файл single.php после
div-а с текстом статьи или после строчки
<?php the_content(); ?>. В принципе, можете вставлять куда хотите — работать будет в любом случае.
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
|
<div class="poxojie_zapisi">
<?php
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'showposts'=>5,
'orderby'=>rand,
'caller_get_posts'=>1);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<h3>Похожие записи:</h3>';
echo '<ul>';
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>">
<?php the_post_thumbnail(); ?><br /><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo '</ul>';
}
wp_reset_query();
}
?>
</div>
Теперь разберём самое главное:
строка №8:
'category__in' = > $category_ids — указываем, что вывод осуществляется по рубрикам (категориям);
строка №10:
'showposts' => 5 — указываем количество постов, которые хотим выводить;
строка №11:
'orderby' => rand — выводим записи в случайном порядке (рандомно). Если убрать эту строчку, то записи будут выводиться по дате опубликования (первые — самые новые статьи);
строка №12:
'caller_get_posts' => 1 — отменяем повторение одинаковых постов. Например, если вы указали
'showposts'=> 5, а сайт ещё молодой и мало статей, то они могут повторяться по несколько раз в блоке. Чтобы это не происходило, нужна эта строчка;
строка №15:
echo '<h3>Похожие записи:</h3>' — указываем заголовок блока: «Похожие статьи», «Может быть интересно», «По теме» или что-нибудь в этом роде.
Вывод похожих записей по меткам
Всё так же: выбираем место — вставляем код.
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
|
<div class="poxojie_zapisi">
<h3>Похожие записи:</h3>
<?php $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'orderby'=>rand,
'caller_get_posts'=>1,
'post__not_in' => array($post->ID),
'showposts'=>5
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<ul>';
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>">
<?php the_post_thumbnail(); ?><br /><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo '</ul>';
}
wp_reset_query();
}
?></div>
Самое главное:
строка №2:
<h3>Похожие записи:</h3> — заголовок блока;
строка №8:
'tag__in' = > $tag_ids — вывод осуществляется по тегам (меткам);
строка №9:
'orderby' = > rand — рандомный порядок вывода постов;
строка №10:
'caller_get_posts' = > 1 — отменяем повторение одинаковых статей;
строка №12:
'showposts' = > 5 — указываем количество записей для вывода.
Оформление
Добавим немного красок. Этот код нужно вставлять в файл style.css.
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
|
.poxojie_zapisi h3 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
margin-bottom: 0px;
}
.poxojie_zapisi ul {
list-style-type: none;
display: inline-block;
margin-top: 0px;
margin-left: 0px;
padding: 0px;
}
.poxojie_zapisi li {
margin-top: 20px;
margin-left: 0px;
width: 200px;
margin-right: 30px;
float: left;
}
.poxojie_zapisi li img{
width: 200px;
height: 150px;
margin-bottom: 5px;
}
.poxojie_zapisi li a {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration: none;
color: black;
font-weight: bold;
-webkit-transition: all .2s ease-in-out;
-moz-transition: all .2s ease-in-out;
-o-transition: all .2s ease-in-out;
transition: all .2s ease-in-out;
}
.poxojie_zapisi li a:hover {
color: #1abc9c;
}
Готово!
Комментариев: 21
Здравствуйте, подскажите, как при помощи css добавить обводку? Изображения из похожих записей я убрала.
Этот код выводит записи, где установлена картинка в качестве миниатюры во время создания записи. Но как сделать, что выводил первое изображение записи если не установлена миниатюра?
Добрый день, как адаптировать этот код для произвольного типа записи и произвольных таксономий к нему ?
Здравствуйте. Отличная статья. Все сделал по инструкции, результат есть. Но как я понял данный код выводит картинки в похожих записях реального размера, как мне их уменьшить. Например, как у вас на сайте. Заранее благодарю.
Привет. В коде есть следующая строчка:
Функция the_post_thumbnail() в Вордпрессе выводит миниатюру (уменьшенное изображение) поста. Если вы загружаете картинки на сайт через админку Вордпресс (справа внизу возле каждого поста есть блок с «Загрузить изображение записи), то для каждой картинки создаются 3 копии: большой размер, средний размер и маленький размер (миниатюра). Поэтому смотрите, загружаете ли вы картинки через админку ВП.
Второй способ — подправить в style.css:
Вот этот код отвечает за размеры картинки. Здесь меняете значения width и height под свои нужды.
К функции the_post_thumbnail добавить medium. Как то так:
Не выводится по меткам — всё в разброс, показываются даже те, где тег записи не указан. Но я немного под себя сделал, скажи, что не так?
Поставил себе такой вывод, отлично смотритмся на сайте! Благодарю
Пожалуйста 🙂
Иного ответа я и не ждал. Банальная отписка на любой вопрос, а не попытка найти решение.
Ну значит так и есть.
А можно как то исключить определенную метку? К примеру если запись имеет несколько меток, то и похожие записи будут выводиться по нескольким меткам. А нужно одну из них исключить.
Исключить — значит не указывать эту метку, не добавлять к статье.
Нет вы меня не поняли. Мне не нужно курсы выводить. Мне нужно вывести похожих авторов с той же тематикой курсов
Ну так добавьте к каждому автору метку и выводите блок с похожими авторами через метки.
Даже не знаю, что и сказать, похоже я сильно затупил и пытался изобрести, сам не знаю чего. Спасибо, все получилось, именно так как я хотел.
Кстати у вас 2 раза подряд выводится заголовок: «Похожие записи:», разве так задумано?!
Пожалуйста 🙂
Нет, заголовок должен выводиться один раз — исправил.
В плагинах есть возможность выводить по рубрикам и одновременно по меткам. К примеру я хочу чтобы выводились статьи из определенной рубрики и соответствовали какой то одной метке. Как сделать то же самое только без плагина?
Так ведь принадлежность к рубрикам или меткам вы имеете возможность устанавливать в админке WordPress к каждому посту. Если указать одну рубрику или метку, то выводя записи по рубрикам, эта запись будет и так соответствовать выбранной вами метке (которую вы указали в админке), так же с выводом по меткам — запись будет соответствовать одной рубрике так же.
Сейчас попробую объяснить… Или я чего то не понимаю!
К примеру имеется рубрика: «авторы курсов». Какой то один из этих авторов занимается созданием сайтов и раскруткой сайтов — это уже 2 разные метки! Другой из авторов занимается вязанием, третий строительством — и это все разные метки.
Так вот на странице того или иного автора, внизу должны выводиться страницы из рубрики «авторы курсов» которые соответствуют, направлению деятельности (метке), того автора, на которой находится пользователь.
Сейчас у меня получается так, что выводятся все авторы вразнобой, независимо от их рода деятельности (метке) и по сайтостроению, и по строительству и тд.
Зачем предлагать пользователю посетить автора курсов по строительству если его интересует тематика бизнеса
Вашу интерпретацию я понял, но не понял зачем и как вам нужны и рубрики и метки одновременно. Поскольку авторы выводятся вразнобой, то для вывода курсов определенного автора — нужно этого автора отнести к определенной рубрике или задать ему определенную метку. Таким образом, при клике на определенного автора выводиться будут определенные курсы. Т.е. зачем добавлять и рубрику и метку, если для этого используется что-то одно (либо рубрика, либо метка).